Fernando Santos mantém "convicção" e diz que "as finais não se jogam, ganham-se"

Fernando Santos manifestou esta quinta-feira a convicção de que a Seleção portuguesa de futebol vai eliminar a Bélgica e seguir para os quartos de final do Euro2020, salientando que "as finais não se jogam, ganham-se."

"Mantenho a mesma convicção, senão levava logo as malas para Sevilha, para, caso as coisas não corressem bem, ir logo para casa. Espero ir para casa daqui a um tempo. A convicção é a mesma", começou por afirmar o selecionador nacional, em conferência de imprensa, em Budapeste.

Na quarta-feira, Portugal empatou 2-2 com a França, para o Grupo F, e terminou a primeira fase como um dos quatro melhores terceiros classificados do Euro2020, apurando-se para os oitavos de final, nos quais vai defrontar a Bélgica, no domingo, em Sevilha.