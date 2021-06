Ferro Rodrigues quer deputados em Sevilha a apoiar a Seleção Nacional

"Bom fim de semana a todos. Os que puderem em Sevilha, claro." Foi assim que o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, se despediu dos deputados no final da sessão plenária desta sexta-feira, no Parlamento.



A mensagem surge dois dias depois de Ferro ter feito um apelo para "que os portugueses se desloquem de forma massiva para o sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final" do Euro 2020, este sábado, no jogo contra a Bélgica.





Ferro Rodrigues confirmou depois que "estará com todo o gosto" com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Sevilha.

As palavras de Ferro, a segunda maior figura do Estado, geraram uma chuva de críticas nas redes sociais, dado o agravamento da situação pandémica na cidade espanhola. Segundos dados europeus de quinta-feira, Sevilha encontra-se em alerta vermelho, com mais casos por 100 mil habitantes do que qualquer cidade portuguesa.

O primeiro-ministro, António Costa, recusou esta sexta-feira comentar as declarações de Ferro: "As televisões estão já cheias de comentadores [...] e eu acho que os responsáveis políticos devem concentrar-se na função respetiva de cada um e não se andarem a comentar uns aos outros." Porém, esclareceu que irá "ver o jogo em casa, em Lisboa".



Já o líder do PSD, Rui Rio, fez um reparo a Ferro, afirmando que "se o presidente da Assembleia tivesse dito para irem em massa desde que vacinados, então estava tudo bem".





No final do Conselho de Ministros da quinta-feira passada, que travou o desconfinamento na região de Lisboa, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, não quis comentar as palavras de Ferro, mas alertou que "este é um momento crítico da evolução da pandemia".O Parlamento aprovou esta sexta-feira, apenas com a abstenção do IL, o pedido do Presidente da República para se deslocar amanhã a Sevilha para assistir ao jogo entre Portugal e Bélgica.