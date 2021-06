Fique a saber tudo sobre a formação nórdica, que integra o Grupo B. 15:57

A Finlândia está pela primeira vez na fase final de um Campeonato da Europa de futebol e o momento só pode ser de festa neste país nórdico. Integrados no Grupo B, onde também participam Bélgica, Rússia e Dinamarca, pode dizer-se que não se espererá muito desta equipa comandada por Markku Kanerva. Contudo, não seria a primeira vez que veríamos uma seleção dos países nórdicos a fazer das suas num Europeu, pois não? Recorde-se, por exemplo, a bonita história da Islândia no Euro'2016...





Teemu Pukki chega ao Europeu ainda a recuperar de uma lesão que o afastou dos relvados na fase final da temporada, mas continua a ser uma das grandes esperanças da seleção finlandesa para o ano da estreia da Finlândia em fases finais.

Teemu Pukki chega ao Europeu ainda a recuperar de uma lesão que o afastou dos relvados na fase final da temporada, mas continua a ser uma das grandes esperanças da seleção finlandesa para o ano da estreia da Finlândia em fases finais.















Professor, jogador e com um olho na carreira de treinador. Foi assim que Markku Kanerva começou a dar os seus primeiros passos do Mundo do futebol. Assumiu pela primeira vez o comando técnico de uma equipa principal em 2003, ao serviço do FC Viikingit. Um ano depois, subiu a treinador da seleção sub-21 finlandesa, levando-a à final do Euro'2009, feito que levou-o a conquistar o prémio de Treinador do Ano na Finlândia. Ocupou esse cargo até 2009, altura em que assumiu o cargo de adjunto e interino da seleção principal em fases seguintes. Em dezembro de 2016, assumiu o comando da seleção principal, levando-a pela primeira vez à fase final de um Euro.

Professor, jogador e com um olho na carreira de treinador. Foi assim que Markku Kanerva começou a dar os seus primeiros passos do Mundo do futebol. Assumiu pela primeira vez o comando técnico de uma equipa principal em 2003, ao serviço do FC Viikingit. Um ano depois, subiu a treinador da seleção sub-21 finlandesa, levando-a à final do Euro'2009, feito que levou-o a conquistar o prémio de Treinador do Ano na Finlândia. Ocupou esse cargo até 2009, altura em que assumiu o cargo de adjunto e interino da seleção principal em fases seguintes. Em dezembro de 2016, assumiu o comando da seleção principal, levando-a pela primeira vez à fase final de um Euro.















A principal novidade na convocatória promovida por Markku Kanerva é mesmo a integração do avançado Pukki, que ainda se encontra a recuperar de uma lesão nos ligamentos do tornozelo, que o tirou da fase final do Championship. Robert Ivanov é também outra das surpresas. O médio do Warta Poznan conta apenas com duas internacionalizações pelo seu país. A principal novidade na convocatória promovida por Markku Kanerva é mesmo a integração do avançado Pukki, que ainda se encontra a recuperar de uma lesão nos ligamentos do tornozelo, que o tirou da fase final do Championship. Robert Ivanov é também outra das surpresas. O médio do Warta Poznan conta apenas com duas internacionalizações pelo seu país.













O esquema montado por Markku Kanerva privilegia, sobretudo, o preenchimento da zona central do terreno, com uma linha de quatro defesas suportada por outra linha de quatro médios, com dois avançados lá na frente para ajudar a equipa nas investidas ofensivas. O esquema montado por Markku Kanerva privilegia, sobretudo, o preenchimento da zona central do terreno, com uma linha de quatro defesas suportada por outra linha de quatro médios, com dois avançados lá na frente para ajudar a equipa nas investidas ofensivas.













A presença da Finlândia neste Europeu de futebol é, por si só, razão para celebrar - até porque é a primeira participação da história do país num torneio deste calibre. Inseridos num grupo que conta ainda com Bélgica, Dinamarca e Rússia, a tarefa da Finlândia em passar à próxima fase fica ainda mais reduzida, mas já Fernando Pessoa escrevia: "Tudo vale a pena se a alma não é pequena".



A presença da Finlândia neste Europeu de futebol é, por si só, razão para celebrar - até porque é a primeira participação da história do país num torneio deste calibre. Inseridos num grupo que conta ainda com Bélgica, Dinamarca e Rússia, a tarefa da Finlândia em passar à próxima fase fica ainda mais reduzida, mas já Fernando Pessoa escrevia: "Tudo vale a pena se a alma não é pequena".



A seleção finlandesa estreia-se nesta sua primeira fase final de um Campeonato da Europa frente à Dinamarca, em Copenhaga, no dia 12. Quatro dias depois, os homens comandados por Markku Kanerva entram em campo em São Petersburgo (Rússia), para defrontar a equipa daquele país e fecham a fase de grupos no dia 21, frente à favorita Bélgica.



A seleção finlandesa estreia-se nesta sua primeira fase final de um Campeonato da Europa frente à Dinamarca, em Copenhaga, no dia 12. Quatro dias depois, os homens comandados por Markku Kanerva entram em campo em São Petersburgo (Rússia), para defrontar a equipa daquele país e fecham a fase de grupos no dia 21, frente à favorita Bélgica.



Jari Litmanen, ex-internacional finlandês que terminou a carreira em 2010, continua a ser o mais internacional de sempre pela Finlândia, com 137 jogos realizados com a camisola da Seleção A. Sami Hyypiä e Jonatan Johansson - também ex-internacionais - fecham o top-3, ambos com 106 jogos. Teemu Pukki (6.º, com 90 jogos) e Tim Sparv (9.º, com 80) são os únicos jogadores que figuram entre os 10 mais que ainda podem ver os seus números aumentar, mas dificilmente mudarão de posição neste 'ranking'.



1. Jari Litmanen (137)

2. Sami Hyypiä e Jonatan Johansson (106)

4. Ari Hjelm (100)

5. Joonas Kolkka (98)

6. Teemu Pukki (90)

7. Mikael Forssell (87)

8. Erkka Petäjä (84)

9. Tim Sparv (80)

10. Arto Tolsa (77) Jari Litmanen, ex-internacional finlandês que terminou a carreira em 2010, continua a ser o mais internacional de sempre pela Finlândia, com 137 jogos realizados com a camisola da Seleção A. Sami Hyypiä e Jonatan Johansson - também ex-internacionais - fecham o top-3, ambos com 106 jogos. Teemu Pukki (6.º, com 90 jogos) e Tim Sparv (9.º, com 80) são os únicos jogadores que figuram entre os 10 mais que ainda podem ver os seus números aumentar, mas dificilmente mudarão de posição neste 'ranking'.1. Jari Litmanen (137)2. Sami Hyypiä e Jonatan Johansson (106)4. Ari Hjelm (100)5. Joonas Kolkka (98)6. Teemu Pukki (90)7. Mikael Forssell (87)8. Erkka Petäjä (84)9. Tim Sparv (80)10. Arto Tolsa (77)



Apesar de não ser o jogador com melhor média de golos por jogo entre os 10 melhores marcadores da história da Finlândia (registo que pertence ao ex-internacional Verner Eklöf - 0.53 golos/jogo), Teemu Pukki está a apenas duas finalizações de distância para assaltar o topo dos goleadores pelo seu país, que ainda pertence à lenda Jari Litmanen (32 tentos).



1. Jari Litmanen (32)

2. Teemu Pukki (30)

3. Mikael Forssell (29)

4. Jonatan Johansson (22)

5. Ari Hjelm (20)

6. Mika-Matti Paatelainen (18)

7. Verner Eklöf (17)

8. Aulis Koponen e Gunnar Åström (16)

10. Alexei Eremenko (14) Apesar de não ser o jogador com melhor média de golos por jogo entre os 10 melhores marcadores da história da Finlândia (registo que pertence ao ex-internacional Verner Eklöf - 0.53 golos/jogo), Teemu Pukki está a apenas duas finalizações de distância para assaltar o topo dos goleadores pelo seu país, que ainda pertence à lenda Jari Litmanen (32 tentos).1. Jari Litmanen (32)2. Teemu Pukki (30)3. Mikael Forssell (29)4. Jonatan Johansson (22)5. Ari Hjelm (20)6. Mika-Matti Paatelainen (18)7. Verner Eklöf (17)8. Aulis Koponen e Gunnar Åström (16)10. Alexei Eremenko (14)

Nota: todos os dados presentes nesta página estão atualizados até dia 25 de maio de 2021.