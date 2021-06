França e Alemanha estreiam-se hoje no Europeu

A França estreia-se esta terça-feira num encontro que vai colocar em campo os dois últimos campeões do Mundo. Na conferência de antevisão, o selecionador foi questionado como os bleus irão parar o ataque alemão. Didier Deschamps não se atrapalhou. "Perguntem ao Löw [selecionador alemão] qual é o plano que tem para bloquear os nossos. O Havertz pode fazer toda a frente de ataque, Gnabry adora jogar na profundidade, há também o Werner e o Sané. Veremos os três que vão entrar de início e esses serão importantes para a seleção alemã. Faremos tudo para limitar a sua influência", afirmou, não revelando se Karim Benzema vai ser titular. "Não vos quero dar essa informação, até porque ia depois ser utilizada pelo nosso rival", finalizou.



"Não tem sido fácil"

"Antes do arranque de uma prova desta sentes alguma tensão. Ao acordar esta segunda-feira pensei: Finalmente vamos começar! Os últimos dois anos não foram fáceis", disse Joachim Löw, que orienta esta terça-feira a Alemanha no jogo contra a França.

Ver comentários