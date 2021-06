Com apenas dois golos marcados em dois jogos - e um deles acabou em empate contra a equipa teoricamente mais fraca do Grupo F, a Hungria -, o trio ofensivo francês composto por Mbappé, Griezmann e Benzema está muito aquém do desejado por Didier Deschamps. Este é um ponto que o técnico gaulês vai querer aperfeiçoar para o jogo contra Portugal, onde só Ronaldo já contabiliza três golos.









“Tivemos grandes oportunidades na primeira parte. Tínhamos de liderar o marcador mas não o fizemos, o futebol é assim. Estivemos quase 45 minutos em desvantagem e eles não fizeram praticamente nada. Acabámos por marcar, não é o suficiente para o que esperávamos, mas temos de o aceitar”, reconheceu Didier Deschamps no final da partida contra a Hungria, lamentando a falta de eficácia da sua equipa e as oportunidades falhadas pelo setor mais avançado no terreno: “Apesar de todo o talento deles, há sempre coisas a melhorar.”

Contra Portugal, num jogo em que França só depende de si para passar, Deschamps admite promover alguma rotatividade entre os jogadores.





“O último jogo teria sempre importância. Não excluo a possibilidade de haver uma rotatividade entre os jogadores. Com jogos a quatro dias, a frescura física dos atletas é um aspeto muito importante.”