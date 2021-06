Georgina incentiva Cristiano Ronaldo para o Euro 2020: "Boa sorte, meu amor"

Georgina Rodríguez escolheu o novíssimo Wanda Metropolitano, o estádio do Atlético de Madrid, para desejar tudo de bom a Cristiano Ronaldo na caminhada para a reconquista do Europeu. "Boa sorte, meu amor", assim escreveu a argentina, nascida há 27 anos na capital, Buenos Aires, na rede social Instagram. Uma mensagem simples, apaixonada, ilustrada com uma foto em que enverga a camisola 7 da seleção nacional, o número mítico de Cristiano Ronaldo, mas com o seu nome inscrito nas costas.A foto foi tirada na passada sexta-feira, 4 de junho, quando a seleção nacional ali se deslocou para defrontar a Espanha, em jogo de preparação para a competição que amanhã se inicia, que terminou empatado a zero. O dia seguinte foi de festa, com a celebração do quarto aniversário dos filhos gémeos de CR7, Eva e Mateo. "Parabéns para os meus meninos e que este dia se repita por muitos anos com amor e saúde. A avó ama-vos muito. Beijinhos", escreveu, a propósito, Dolores Aveiro.A festa contou com a presença do capitão da seleção nacional, que ficou em Madrid após a realização do encontro da equipa portuguesa. "Muitos parabéns, meus amores!", foram as palavras escolhidas por Ronaldo para assinalar o ato."Faz hoje [ontem] precisamente 2 anos que vencemos a Liga das Nações! É sempre um orgulho recordar estes lindos momentos!", escreveu ontem Ronaldo no seu Instagram, recordando a última conquista da seleção nacional. A final foi disputada no Estádio do Dragão, tendo Portugal vencido a Holanda por 1-0. Gonçalo Guedes foi o autor do golo. Foi a segunda grande competição ganha pela equipa das quinas, depois da conquista do Europeu de 2016, em França. Uma vitória conquistada diante da equipa gaulesa, também por 1-0. Eder foi o herói da final."Boa sorte à nossa Seleção, todos juntos venceremos", foram as palavras escolhidas por Dolores Aveiro para expressar o seu apoio à seleção nacional. Adepta do futebol e do Sporting em particular, a mãe de Cristiano Ronaldo segue sempre com atenção a caminhada da equipa portuguesa nos grandes evento, manifestando todo o seu apoio e carinho ao conjunto nacional. Não será, até, de estranhar que Dolores Aveiro acompanhe ao vivo algumas partidas da equipa das quinas. Tudo dependerá do comportamento do onze de todos nós.O Grupo Saúde Viável, dedicado à saúde capilar, anunciou uma nova identidade corporativa, com a marca Insparya e a entrada de Ronaldo no capital da empresa. As unidades de Lisboa, Porto e Vilamoura adotam, assim, o nome da clínica de Madrid. CR7 detém 50% do grupo.