Com Cristiano Ronaldo ao serviço da seleção nacional, Georgina Rodríguez quis proporcionar a Cristianinho uma festa de sonho e levou o enteado ao maior parque de diversões de Madrid para celebrar o seu 11º aniversário. Na companhia dos irmãos, Eva, Mateo e Alana, e também de alguns amigos da modelo espanhola e do craque, o filho mais velho de CR7 viveu um dia inesquecível, ao qual não faltaram emoções fortes, nos carrosséis e, principalmente, na montanha-russa. O momento foi registado e Cristianinho não escondeu a adrenalina e a ansiedade antes de iniciar a subida.





Depois do dia preenchido, durante o qual a família ainda esteve a visitar uma fundação que apoia crianças portadoras de deficiências, todos regressaram à casa que Ronaldo mantém em La Finca, Madrid. No carro, Georgina e Cristianinho voltaram a mostrar a cumplicidade que os une, com o filho de CR7 a adormecer no colo da modelo.