Holanda ganha em 2ª parte de loucos

Num verdadeiro recital de futebol ofensivo, a Holanda entrou com o pé direito no Euro 2020 ao vencer (3-2) a Ucrânia em Amesterdão. Foi o regresso (feliz) da seleção laranja à fase final de uma grande prova, após falhado o acesso ao Euro 2016 e ao Mundial 2018.



Foi uma 2ª parte de loucos. Wijnaldum (52’) e Weghorst (59’) marcaram para a Holanda, mas a Ucrânia de Shevchenko ainda empatou por Yarmolenko (75’) e Yaremchuk (79’). Dumfries fez de cabeça o golo da vitória aos 85’, num lance infeliz do guardião Bushchan.

