"Hungria tem jogo agressivo", avisa Mauro Cerqueira

Mauro Cerqueira, lateral-esquerdo português que alinha no Ujpest, não tem dúvidas de que Portugal tem de "entrar forte e resolver o jogo bem cedo".O jogador de 28 anos, que se transferiu na época passada da Académia para o Ujpest, alerta que a equipa portuguesa tem de estar atenta ao "futebol direto". "É só um jogo e eles estão motivados por jogarem em casa. São uma equipa muito agressiva sobre a bola e não se coíbem de fazer faltas", começou por referir Mauro Cerqueira, que se apresenta hoje aos treinos da equipa húngara que ficou em oitavo lugar no campeonato, com os mesmo 42 pontos do sexto classificado."Os húngaros não são muito tecnicistas, por isso privilegiam o contacto físico, as bolas aéreas. Têm um futebol muito físico", explica.Mauro Cerqueira, que ganhou a Taça da Hungria nesta temporada e vai disputar o acesso à fase de grupos da Liga Europa, não tem dúvida de que Portugal tem argumentos mais do que suficientes para sair vitorioso da partida de terça-feira. "Tem de entrar vivo para resolver o jogo cedo. Se enrolar o jogo este vai ficar físico e os húngaros são possantes. Têm de trocar a bola mas com objetividade", acrescentou, lembrando que os adeptos húngaros "vibram muito" e são "incansáveis no apoio à equipa".