As prestações superlativas de Pogba e de Varane no jogo contra a Alemanha fizeram soar o alarme nos clubes que representam, Manchester United e Real Madrid.









Se Paul Pogba, de 28 anos, fizer um bom Europeu, os ingleses podem encaixar uma boa maquia com a venda do centrocampista, que há meses tem deixado em aberto a possibilidade de sair em busca de novos desafios. A verdade é que o jogador sente-se mais cómodo a jogar com a seleção francesa, como ficou bem expresso na estreia do Euro, em que brilhou de forma evidente. O jornal ‘L’Équipe’ não teve mesmo dúvidas em apelidá-lo de ‘Pogboss’. Com Didier Deschamps ao comando, o criativo consegue aquela liberdade que não desfruta no Manchester, onde tem um jogador como Bruno Fernandes a pisar as mesmas áreas de influência na zona central.

Já quanto a Raphael Varane, 28 anos, também ele com uma exibição superior no encontro com a Alemanha, vê agora partir, da equipa que representa, o capitão Sergio Ramos, e Florentino Pérez, o presidente do emblema da capital espanhola, nem quer pensar em perder o francês, com contrato a terminar em 2022, e ficar com a equipa descoberta no setor mais recuado. Já terá sido feita uma oferta para a sua continuidade, à qual o jogador só deverá dar uma resposta após o Euro.