Inglaterra estreia a vencer e derrota Croácia por 1-0

AInglaterra venceu ontem a Croácia por 1-0, com um golo de Sterling (M. City), e pela primeira vez venceu um jogo de estreia num Campeonato da Europa. A equipa orientada por Southgate entrou no jogo a todo os gás e nos primeiros 20 minutos não deixou respirar a seleção vice-campeã mundial.



Atirou uma bola ao poste e dispôs de outras quatro oportunidades que não aproveitou. A equipa de Modric equilibrou as operações e o jogo foi para intervalo sem golos. Os ingleses marcaram o único golo por Sterling (considerado o homem do jogo) após assistência de Phillips, aos 57’. A Croácia correu atrás do prejuízo, meteu gente na frente mas os ingleses seguraram a vitória até ao fim.

