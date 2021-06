Inglaterra passa aos quartos de final do Euro 2020 após bater a Alemanha

A Inglaterra bateu, esta terça-feira, a Alemanha por 2-0, no Estádio do Wembley, e está nos quartos de final do Euro 2020.Após uma primeira parte equilibrada e sem golos, a seleção orientada por Gareth Southgate adiantou-se no marcador só a 15 minutos do final do encontro, por Sterling, que bateu o guardião germânico Manuel Neuer.Apesar de uma ligeira superioridade dos alemães durante o segundo tempo, a formação do país de Sua Majestade voltaria a marcar, dilatando o resultado em 2-0. O avançado Harry Kane rematou aos 86 minutos e carimbou o triunfo e passagem britânica à próxima fase da prova.A Inglaterra vai defrontar o vencedor do encontro entre Suécia e Ucrânia, que jogam esta noite.