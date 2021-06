A Itália venceu esta sexta-feira a Turquia por 3-0, no jogo inaugural do Euro2020, no Estádio Olímpico de Roma.Depois de uma primeira parte sem golos, Demiral inaugurou o marcador através de um auto-golo (53 minutos). O avançado Ciro Immobile, aos 66, e Insigne, aos 79 minutos fecharam o resultado.A Itália soma os primeiros três pontos na competição, no Grupo A, onde se incluem a Turquia, a Suiça e o País de Gales.