Itália passa aos quartos de final do Euro 2020 e está na rota lusa

Se tudo correr como Fernando Santos tem planeado, a Itália será o próximo adversário de Portugal, caso a seleção lusa ganhe este domingo à Bélgica. Os italianos venceram este sábado a Áustria, por 2-1, após prolongamento, e seguem em frente no Euro 2020.O jogo foi muito disputado e a Áustria ainda sonhou. Immobile fez abanar a baliza da Áustria com um remate fora da área. Arnautovic colocou a bola na baliza da Itália, mas o golo foi anulado. Só no prolongamento é que a Itália marcou, primeiro por Chiesa e depois por Pessina. Kalajdzic reduziu para a Áustria e ainda relançou a esperança.Os transalpinos vão defrontar Portugal ou Bélgica, em Munique, dia 2 de julho, às 20h00.