Já é conhecido o árbitro que vai apitar o Portugal-França do Euro 2020

Antonio Mateu Lahoz é o árbitro escolhido para apitar o jogo entre Portugal e França, esta quarta-feira, na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria.O jogo da fase de grupos do Euro 2020 arranca às 20h00 (21h00 na Hungria).

Este vai ser o terceiro encontro que Mateu Lahoz, de 44 anos, vai dirigir neste Campeonato da Europa, depois de na primeira ronda ter estado no Bélgica-Rússia (3-0), do Grupo B, e na segunda no Inglaterra-Escócia (0-0), do Grupo D.

O árbitro espanhol, que é internacional desde 2011 e está a cumprir a primeira participação num Europeu, foi o eleito para dirigir a final da última edição da Liga dos Campeões, na qual o Chelsea venceu o Manchester City por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto.