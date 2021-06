Estreia com o pé direito: Portugal vence Hungria com três golos de Raphaël Guerreiro e Ronaldo

Ao minuto Atualizado a 15 de jun de 2021 | 21:07

20:30 | 15/06 Festa portuguesa nas ruas da Suíça após vitória da equipa das quinas no Euro 2020 A carregar o vídeo ...

20:00 | 15/06 António Costa reage à vitória de Portugal: "A primeira já está" O primeiro-ministro português, António Costa, enalteceu a vitória de Portugal por 3-0 sobre a Hungria, na Puskás Arenas, em Budapeste, em encontro da primeira jornada do Grupo F do Euro2020, referindo que "a primeira já está".

19:36 | 15/06 "Ganhámos o jogo por um bom resultado" "Era difícil e sabíamos que jogando com equipas mais defensivas e físicas era difícil marcar. Mas felizmente conseguimos marcar e ganhar o jogo por um bom resultado. Os próximos jogos são difíceis, mas todos sabemos que é um Euro e todas as equipas têm qualidade", afirmou o médio português, em declarações à SIC Notícias.

19:18 | 15/06 Portugal "fez um bom jogo" No rescaldo do jogo, Fernando Santos considerou que Portugal "fez um bom jogo".



Apesar das oportunidades da primeira parte, o selecionador português admitiu que não foi possível fazer golos.



Ao intervalo, Fernando Santos pediu concentração e relembrou que era preciso manter a cabça a funcionar.



O foco concentra-se agora no próximo jogo, frente à Alemanha.



"Foi uma vitória justíssima", conclui.

18:44 | 15/06 Dois golos em cinco minutos. Seleção prometeu e cumpriu Dois golos em cinco minutos. A Seleção Nacional prometeu golos para ganhar e cumpriu. A equipa das quinas presenteou os adeptos lusos aos 84 minutos com um remate de Raphaël Guerreiro e, logo de seguida, num penálti certeiro, Ronaldo marcou o segundo golo de uma partida sofrida.





18:16 | 15/06 Hungria começa a dar sinais de perigo Após uma primeira parte em que a Seleção Nacional dominou a partida e ameaçou várias vezes a defesa húngara, parece que os húngaros começam a acordar e a dar sinais de perigo.



A equipa que joga em casa mostra mais força aos 60 minutos e adeptos húngaros estão a pelos jogadores.

17:27 | 15/06 Portugal forte e incisivo procura primeiro golo Aos 28 minutos, a Seleção mostra-se forte e incisiva com pelo menos três oportunidades de golo, duas pelos pés de Diogo Jota, e uma terceira por Cristiano Ronaldo.



A equipa das quinas não dá tréguas aos húngaros e pressiona o adversário em busca do primeiro golo.

17:14 | 15/06 Ronaldo bate mais um recorde O português Cristiano Ronaldo tornou-se hoje o O português Cristiano Ronaldo tornou-se hoje o primeiro futebolista da história a atuar em cinco fases finais do Europeu , ao começar como titular a estreia lusa no Euro2020, face à Hungria, em Budapeste. Dos 17 jogadores com quatro presenças após o Euro2016, o 'capitão' da seleção das 'quinas', de 36 anos, era um dos quatro em atividade, mas o único que tinha sido escolhido para representar a sua seleção na 16.ª edição. Ronaldo bate mais um recorde FOTO: Bernadett Szabo / POOL

17:10 | 15/06 Seleção com garra no arranque da partida Após 10 minutos de jogo, a Seleção mostra garra e vontade de marcar o quanto antes. Destaca-se Diogo Jota que já teve duas oportunidades de golo. Da Hungria, não foi sentido ainda o perigo. Lusos pressionam na defesa do título de campeões europeus.

A Seleção Nacional ganhou esta terça-feira a Hungria num jogo em que se mostro forte e incisiva e sedenta de ganhar. Os golos viriam só nos últimos minutos da partida com o marcador inaugurado por Raphaël Guerreiro e logo a seguir Cristiano Ronaldo a bisar e a quebrar mais um recorde, o de melhor marcador de sempre dos Europeus.A equipa das quinas entra assim no Euro 2020 com o pé direito e o capitão sair do relvado de Budapeste com dois recordes: