Adeptos ingleses em confrontos com a polícia após tentarem forçar entrada para assistir à final do Euro 2020

Ao minuto Atualizado a 11 de jul de 2021 | 19:38

19:38 | 11/07 Adeptos ingleses em confrontos com a polícia em Londres Adeptos ingleses envolveram-se em confrontos com a polícia horas antes do início do encontro da final do Euro. A carregar o vídeo ... Adeptos ingleses envolveram-se em confrontos com a polícia horas antes do início do encontro da final do Euro.

19:12 | 11/07 Fãs sem bilhete tentam entrar no estádio Alguns adeptos tentaram forçar a entrada no Estádio do Wembley sem bilhete para assistir à final.



A Uefa já reagiu em comunicado, referindo: "Os adeptos têm saltado barreiras, mas não houve acesso ao estádio. Por isso, não há motivo para que o recinto seja fechado ao público. Não há razão para que esta final não se realize".

18:45 | 11/07 Conheça os onzes iniciais da final do Euro 2020 Já são conhecidos os onzes iniciais que vão disputar a final do Euro 2020.



Itália: Donnarumma, Di Lorenzo, Chiellini, Verrati, Jorginho, Insigne, Emerson, Chiesa, Immobile, Barella, Bonucci





Inglaterra: Pickford, Walker, Shaw, Rice, Stones, Maguire, Kane, Sterling, Tripier, Phillips, Mount

18:36 | 11/07 Adeptos instalam-se nas bancadas do Wembley a menos de duas horas início do jogo Muitos adeptos italianos e ingleses já se instalaram nas bancadas do Estádio do Wembley, em Londres, a menos de duas horas do início do encontro da final do Europeu. Ver fotogaleria (1/6) Adeptos instalam-se nas bancadas do Wembley a menos de duas horas início do jogo Muitos adeptos italianos e ingleses já se instalaram nas bancadas do Estádio do Wembley, em Londres, a menos de duas horas do início do encontro da final do Europeu.

17:26 | 11/07 Polícia a cavalo vigia praças londrinas onde adeptos ingleses festejam Vários polícia a cavalo invadiram as praças e ruas onde se concentram milhares de adeptos ingleses a festejar, horas antes da final do Euro 2020, em Londres. Ver fotogaleria (1/3) Polícia a cavalo vigia praças londrinas onde adeptos ingleses festejam Vários polícia a cavalo invadiram as praças e ruas onde se concentram milhares de adeptos ingleses a festejar, horas antes da final do Euro 2020, em Londres.

16:28 | 11/07 Adeptos ingleses invadem ruas de Londres antes da final Os adeptos ingleses já fazem a festa pelas ruas de Londres, junto ao Estádio de Wembley, onde se disputa esta noite a final do Euro 2020, entre a Itália e a Inglaterra.



Milhares de fãs invadiram as ruas da capital inglesa em preparação do encontro que dita o vencedor desta edição da prova.



Sem máscaras nem distanciamento social, os ingleses convivem com bandeiras, cerveja e música ao redor o estádio.

As seleções de Itália e Inglaterra defrontam-se este domingo na final do Euro 2020, em Londres, no Estádio do Wembley.Italianos e britânicos entram em campo às 20h00 e o vencedor sucede a Portugal como campeões europeus de seleções. A seleção portuguesa levantou o troféu na última edição da prova, em França, e foi eliminado nos oitavos-de-final pela Bélgica nesta prova.Itália venceu o título europeu uma vez na história. Os ingleses procuram conquista inédita.