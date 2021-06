Jessica Melena é a musa sensual que dá golos à seleção de Itália

Se Ciro Immobile é uma das estrelas da seleção italiana, a mulher não lhe fica atrás, mas noutro campeonato. Jessica Melena é modelo e a relação com o avançado da Lazio catapultou-a para a fama, rendendo-lhe perto de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, que não perdem as partilhas diárias da jovem, ora com os três filhos, ora nas declarações de amor apaixonadas que faz ao companheiro.Um dos segredos do sucesso de Jessica nas redes sociais é o facto de não esconder nada aos fãs. Por exemplo, recentemente revelou qual é o seu truque para fazer com que Ciro Immobile não passe demasiado tempo em frente à PlayStation. Quando isso acontece, a modelo liga as colunas lá de casa ao som de reggaeton e protagoniza uma dança sensual. É remédio santo, conta!A musa que inspira o craque a marcar golos vai agora estar a sofrer pelos italianos.Craque italiano tem 31 anos e joga como avançado na Lazio. Na época passada foi o melhor marcador da UEFA, com 36 golos. Ao longo do seu percurso já passou por muitos clubes, tendo iniciado a carreira na Juventus. Fora de Itália, o atleta passou pelo Borussia Dortmund, na Alemanha, e pelo Sevilha, Espanha.