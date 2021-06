A Federação de Futebol da Suécia apresentou uma queixa na polícia devido às ameaças e insultos dirigidos nas redes sociais a Marcus Berg, por ter falhado um golo no jogo com a Espanha.O avançado, de 34 anos, desperdiçou uma oportunidade com a baliza aberta no Espanha-Suécia, disputado segunda-feira em Sevilha, e que terminou empatado a zero. O jogador foi inundado nas redes sociais com insultos e ameaças e acabou por bloquear as contas: “Foi difícil. O que acontece nas redes sociais é muito triste”, comentou.