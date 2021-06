“Jogo não será entre Bélgica e Ronaldo”, alerta internacional Vertonghen

“Tenho muito respeito pelo Cristiano Ronaldo, mas este não será um jogo entre a Bélgica e o Ronaldo. Portugal tem outros grandes jogadores. Nós também temos bons jogadores e estamos preparados”. Foi este o alerta deixado por Jan Vertonghen, defesa do Benfica e internacional belga, antes do embate deste domingo com a seleção portuguesa.



O central será o jogador belga que mais conhecimento tem sobre Portugal, já que passou a última época ao serviço dos encarnados. “Será um jogo especial. Têm jogadores fortes em todas as posições, que jogam nas grande ligas e ganham títulos”, admitiu, contando de seguida uma história algo caricata. “Os meus filhos estão na escola e, como todos, têm de apoiar a seleção portuguesa. Tive de lhes explicar que o pai ia jogar contra Portugal, acho que não perceberam muito bem...”, disse, entre risos.







Roberto Martínez, selecionador belga, revelou que a sua equipa está motivada. “Sinto entusiasmo e energia nos jogadores. Portugal é uma equipa que se adapta muito bem às circunstâncias. O jogo pode ficar mais aberto se houver um golo cedo”, analisou.



Em equipa que empata também não se mexe

Diante da França, Santos mexeu e a equipa fez uma exibição e um resultado que acabaram por ser positivos. A entrada de Renato Sanches e Moutinho deram mais consistência ao miolo, pelo que não deve haver grandes alterações. Apenas Palhinha espreita um lugar no onze.



Ataque dos ‘diabos’ à solta em Sevilha

A equipa belga é conhecida pelo seu futebol vistoso, de ataque. Frente a Portugal a matriz ofensiva vai manter-se. Romelu Lukaku é o diabo vermelho mais produtivo, mas no banco, imagine-se, ainda estão Benteke e Batshuayi. Opções não faltam. Portugal que se cuide.