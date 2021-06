Didier Deschamps está a ser muito pressionado para trocar Benzema por Giroud, e assim mexer no tridente atacante no jogo frente a Portugal (esta quarta-feira, às 20h00).



Karim Benzema, avançado do Real Madrid, é a figura do momento da seleção francesa pela negativa, por não ter ainda marcado qualquer golo no Campeonato da Europa e as exibições terem deixado muito a desejar.Didier Deschamps está a ser muito pressionado para trocar Benzema por Giroud, e assim mexer no tridente atacante no jogo frente a Portugal (esta quarta-feira, às 20h00).

Benzema foi a grande surpresa na convocatória da França para este Europeu, tendo em conta que o avançado estava ausente da seleção, por motivos extradesportivos, há quase seis anos.



De volta ao grupo, Benzema foi muito elogiado por todos, mas a ‘seca’ de golos nos dois jogos já disputados no torneio alterou tudo. Esta segunda-feira, foi o ‘chefe’ Pogba a vir em sua defesa.



“Falamos de um dos melhores avançados do Mundo. Marcará em breve e todos vão festejar. Quem poderá duvidar de Karim Benzema?”, questiona o médio do Manchester United.



Os colegas de equipa acreditam mesmo que o avançado vai marcar frente a Portugal, em que um empate basta para a França se apurar para os oitavos de final. Entretanto, esta segunda-feira o avançado Dembélé (Barcelona) foi dispensado devido a uma lesão que sofreu no jogo contra a Hungria, no sábado.



O jogador, de 24 anos, tem uma lesão grave no joelho e já foi para casa.