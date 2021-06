Locatelli dá oitavos à Itália

Dois grandes golos de Locatelli e um de Immobile deram um triunfo (3-0) tranquilo à Itália diante da Suíça e consequente apuramento para os oitavos de final.





A ‘Squadra Azzurra’ entrou a todo o gás, com Immobile a desperdiçar uma boa ocasião. Depois Chiellini marcou, mas o árbitro anulou por mão do defesa antes do remate certeiro. A justiça no marcador surgiu aos 26’, numa bela jogada. Locatelli começou e concluiu o 1-0, com o mérito a ser dividido com Berardi . No segundo tempo e já sem o benfiquista Seferovic, a Suíça viu mais um belo golo de Locatelli e o tiro vitorioso de Immobile. Dois jogos e duas vitórias incontestadas da Itália. Temos candidato.