Mais 11 jogadores na bolha alternativa da seleção espanhola devido à Covid-19

Onze jogadores da seleção espanhola de sub-21 foram esta quarta-feira colocados de prevenção devido ao surto de Covid-19 que está a afetar a equipa principal. Passam agora a ser 17 os futebolistas reservados numa bolha paralela, que poderão ser chamados pelo selecionador Luis Enrique até segunda-feira, dia em que a Espanha se estreia no Euro 2020.A decisão de reforçar o número de futebolistas do plano B surgiu depois de, na noite de terça-feira, ter sido confirmada uma segunda infeção na seleção espanhola. O teste positivo de Diego Llorente está a causar apreensão, uma vez que o central não fazia parte dos contactos próximos de Busquets, o primeiro infetado. Os dois jogadores não faziam as refeições na mesma mesa nem integravam o mesmo grupo autorizado a conviver nos tempos livres.Entretanto, o governo espanhol anunciou quarta-feira que a seleção vai ser vacinada.