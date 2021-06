Margarida Corceiro provoca João Félix: "O melhor jogador é o Cristiano Ronaldo"

A poucas horas do segundo jogo de Portugal no Europeu, desta vez contra a Alemanha, Margarida Corceiro deixou o namorado João Félix à ‘beira de um ataque de nervos’. Questionada sobre as suas preferências em campo, surpreendeu tudo e todos. "Até percebo de futebol. Não sou profissional, mas vou ao futebol desde pequenina. Atualmente, o melhor jogador é o Cristiano Ronaldo, mas o João [Félix] tem tudo para o superar", atirou durante a participação na rubrica ‘Cala-te Boca’, da rádio RFM.Nos últimos dias, a jovem atriz tem-se mostrado firme no apoio ao companheiro e viajou até Budapeste, na Hungria, para gritar bem alto pela Seleção no jogo inaugural da competição, na passada terça-feira.O avançado, de 21 anos, está ao serviço do Atlético de Madrid, clube que se sagrou campeão da Liga espanhola, e tem contrato até 2026. Chegou aos colchoneros proveniente do Benfica, que recebeu mais de 120 milhões € pela transferência. Vive há quase dois anos uma relação com a atriz Margarida Corceiro.