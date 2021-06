Martina Vaclík: Beldade checa é a guardiã do sucesso de Vaclík

Martina Vaclík, conhecida por ter roubado o coração ao guarda-redes Tomás Vaclík, está a fazer furor entre os milhares de adeptos da seleção da República Checa, que estão em nervos com a partida desta sexta-feira frente à Croácia. Um sentimento também partilhado pela beldade, que já demonstrou publicamente o seu entusiasmo. “Está na hora. Estão preparados?”. A questão foi o pretexto ideal para os fãs do marido descobrirem as fotografias mais sexy e ousadas da beldade.









Casados desde 2015, Martina e Tomás são considerados uma dupla de sucesso no campo do amor. O atleta já reconheceu a importância da companheira. “Sem a Martina, não estaria onde estou agora.” O casal tem duas filhas em comum.

Guardado o coração, é agora o momento de Vaclík guardar a baliza de República Checa com olhos de lince e garra de leão.



Tomás Vaclík



O guarda-redes é natural da República Checa e tem 32 anos. Termina, este ano, o contrato com o Sevilha, onde esteve durante três épocas. No campo pessoal vive em plena harmonia com a mulher, Martina, com quem está casado há seis anos, e as duas filhas, Nicole, de seis anos, e Melissa, de apenas um.