A seleção nacional recebeu um apoio especial no jogo de arranque do Euro – que venceu com três golos de vantagem frente à Hungria. As musas dos craques fizeram parte dos 61 mil adeptos nas bancadas que não quiseram perder a estreia da equipa das Quinas na competição europeia. Viajaram juntas para Budapeste para apoiar os respetivos namorados na luta pela conquista do título.