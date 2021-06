Nastya Kudryashova: Adepta fervorosa da seleção russa incendeia bancadas

Chama-se Nastya Kudryashova e é uma das ‘bombas’ russas deste Europeu. Mulher do lateral-direito Fyodor Kudryashov, é presença assídua nas bancadas e faz questão de apoiar o marido na conquista pelo título como adepta fervorosa que é. O casal mantém uma relação apaixonada desde a juventude - têm dois filhos em comum (Milan e Fedor) - e não se inibe de partilhar os momentos mais românticos nas redes sociais. Com mais de 20 mil seguidores, a modelo não deixa ninguém indiferente com a sua beleza e sensualidade e os motivos estão bem à vista.



Fyodor Kudryashov

Lateral russo tem 34 anos e é um dos jogadores mais seniores e acarinhados da equipa. Tem 77 quilos, 1,81 metros e soma 44 internacionalizações no currículo. Atualmente, alinha pelo Antalyaspor, clube turco, sediado na cidade de Antália. Fez carreira em clubes como o Spartak Moscovo e Rubin Kazan.

