Nuno Mendes e João Félix vão falhar o segundo encontro da Seleção Nacional no Euro 2020, contra a Alemanha este sábado, informou fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).Os jogadores de Sporting e Atlético de Madrid sofreram uma mialgia de esforço e vão ficar a recuperar.O jogo é referente à segunda jornada do grupo F e está marcado para as 17h00, em Munique.