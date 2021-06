Nuno Mendes vai esta quinta-feira falhar o treino da Seleção Nacional em Budapeste.



O lateral do Sporting está a contas com uma mialgia na perna esquerda e estará ausente da última sessão de trabalho realizado pela equipa orientada por Fernando Santos antes da partida para Munique (esta tarde), onde no sábado mede forças com a Alemanha, em duelo da 2.ª jornada do Grupo F do Euro'2020.

