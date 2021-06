Oleksandr pede Vlada Zinchenko em casamento num estádio de futebol

Oito de junho de 2019. A seleção da Ucrânia tinha acabado de vencer a Sérvia por 5-0. O jogador Oleksandr Zinchenko vai à flash interview e pespega um beijo na boca da jornalista de serviço, Vlada Shcheglova. Daí para frente o casal nunca mais passou despercebido ou não fossem os dois amantes de bola. A paixão pelas quatro linhas é tão grande que, em 2019, Oleksandr escolheu mesmo o Estádio Olímpico de Kiev como o local mais romântico do mundo para pedir Vlada em casamento. E ela aceitou.





Considerada uma das figuras mais bonitas da televisão ucraniana, Vlada nem esconde o mau perder quando vê o marido sair derrotado do campo. No ano passado, quando o Manchester City (atual clube de Zinchenko) perdeu com o Lyon para a Liga dos Campeões, a apresentadora até foi tirar satisfações de Pep Guadiola, facto que levou o jogador ucraniano a ter que pedir desculpas ao seu treinador.

oleksandr zinchenko



Médio nasceu em Radomyshl, na Ucrânia, a 15 de

dezembro de 1996. Contratado em 2016 pelo Manchester City, esteve emprestado ao PSV. Conquistou espaço na equipa de Pep Guardiola em 2017 e, apesar da concorrência, tem-se revelado uma peça fundamental na estratégia dos ‘citizens’.