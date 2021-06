Portugal - Bélgica: primeiro jogo "a sério" em fases finais de provas internacionais

José Gomes da Silva perdeu o primeiro jogo por 3-0, na Bélgica, e empatou o segundo (1-1), com golo de Fernando Peres, em cima do fim do tempo regulamentar, de penálti.



Só em outubro de 1978 se voltariam a encontrar, em circunstâncias semelhantes, na qualificação do Euro 1980. A Bélgica levou a melhor com uma igualdade (1-1) e um triunfo (2-0). A seleção lusa ficaria de fora da fase final dessa edição, ao alcançar apenas a terceira posição do grupo de qualificação.



Depois da terceira vitória portuguesa em encontros com a Bélgica, em 1987, por 1-0 (golo de Frasco), num particular, seguiram-se mais dois jogos de qualificação, para o Mundial de 1990. Portugal empatou a uma bola no primeiro jogo (golo de Vítor Paneira) e saiu derrotado por 3-0, sendo afastado do campeonato mundial na Itália.



Um novo empate seria registado em 2000 - amigável -, antes dos desafios de apuramento para o Euro 2008. Portugal venceu por um resultado expressivo, em 2007, com quatro golos marcados por Quaresma, Nuno Gomes e... Cristiano Ronaldo (bisou), no Estádio de Alvalade. O encontro da segunda mão ditou nova glória lusa. 2-1 foi o resultado final, com Nani e Hélder Postiga a inscreveram os nomes na ficha de jogo.



Portugueses e belgas voltariam a jogar em dois encontros particulares em 2016 e 2018, com uma vitória portuguesa e um empate, respetivamente.



Duelos em Europeus

Portugal e Bélgica nunca se encontram em fases finais de competições internacionais. Será, portanto, o primeiro encontro a contar para um Europeu entre portugueses e belgas.



Portugal é o atual campeão europeu, depois da vitória em 2016. A Bélgica conseguiu o melhor registo de sempre em Europeus, na edição de 1980, perdendo na final contra a Alemanha Ocidental.



Portugal defronta a Bélgica nos oitavos-de-final do Euro 2020 este domingo, às 20h00

