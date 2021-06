Portugal – Alemanha: o 'calcanhar de aquiles' da Seleção em fases finais de grandes provas

Portugal e Alemanha voltam a encontrar-se numa fase de grupos de um grande torneio internacional, desta feita no Euro 2020. É a sexta grande prova em que ambos os países se defrontam. Mais! O último jogo entre a "equipa das quinas" e a "mannschaft" aconteceu no Mundial do Brasil, em 2014, em que Portugal perdeu por 4-0, num encontro em que Pepe foi expulso, logo na estreia da Seleção Nacional na prova.



Histórico entre as seleções



São 18 encontros realizados desde 1936. Sobre os alemães, a Seleção Nacional ganhou apenas três jogos e tem claras 10 derrotas contra a formação da Europa Central.

A primeira vitória dos lusos aconteceu em 1983, em jogo amigável, antes do primeiro confronto oficial, a contar para a fase de grupos do Europeu, um ano depois. Na primeira jornada do grupo do Europeu de 1984, portugueses e alemães empataram sem golos.

A partir de 1985 e até ao Euro’2000, Portugal e Alemanha defrontaram-se em mais seis ocasiões, entre jogos amigáveis e apuramentos para os Mundiais de 1986 e de 1998. Contam-se três derrotas, dois empates e uma vitória para a armada lusa – no segundo jogo do grupo para a qualificação do Campeonato do Mundo de 1986 (Portugal acabaria por passar para a fase final, em segundo lugar do grupo liderado pela Alemanha, e a marcar presença na grande prova pela segunda vez na história).

Seguiram-se um triunfo português no Europeu de 2000 e três derrotas consecutivas: no Mundial de 2006 (encontro dos terceiro e quarto lugares), nos quartos-de-final do Euro 2008, na fase de grupos do Campeonato da Europa de 2012 e no Mundial de 2014, também na fase de grupos, naquele confronto em que Pepe se envolveu com Muller e lhe custou a expulsão nos minutos iniciais de jogo.



Duelos em Europeus

Apesar de um registo de golos superior ao dos alemães, a Seleção Nacional saiu derrotada em duas ocasiões, nas fases finais de Europeus, frente aos germânicos. Ou seja, empatou um jogo e venceu outro.

Presentes no Grupo 2 do Europeu de 1984, as equipas empataram a zero naquele dia 14 de junho, no Stade de la Meinau, em França. Seriam os gauleses a afastar Portugal da prova, nas meias-finais.

Só passados dezasseis anos é que as seleções se voltariam a defrontar. Em 2000, na competição organizada pela Bélgica e Holanda, Portugal venceu a poderosíssima Alemanha por expressivos 3-0. Sérgio Conceição foi herói, apontou um ‘hat-trick’ ao ilustre guarda-redes alemão Oliver Kahn. A seleção orientada na altura por Humberto Coelho viria a superar invicta a fase de grupos, com três triunfos em três partidas.

Oito anos depois, na Suíça, nos quartos-de-final dessa edição do Europeu, os golos de Nuno Gomes e de Hélder Postiga não foram suficientes para bater a "mannschaft", que venceu com tentos de Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose e Michael Ballack. Os alemães chegariam à final nesse verão.

O Euro 2012 foi o último em que as duas seleções se defrontaram. No primeiro jogo, a 9 de junho, a "equipa das quinas" foi derrotada pela de Joachim Low por 1-0. Foi, aliás, a única derrota lusa na prova. Fora afastada apenas nas meias-finais pela Espanha, no desempate por grandes penalidades.

Portugal e Alemanha jogam a segunda jornada da Fase de Grupos do Euro’2020, em Munique, sábado, às 17h00.