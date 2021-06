Portugal – França: velhos 'amigos' voltam a defrontar-se após sonho português no ‘jardim de Éder’

Atuais campeões da Europa e do Mundo, Portugal e França voltam a defrontar-se numa grande prova de seleções, depois de dois encontros a contar para a Liga das Nações e do mais marcante jogo da Seleção Nacional, na última edição do Euro, em 2016.



Histórico entre as seleções



Será o jogo número 28 entre lusos e gauleses, num desafio histórico que data desde 1926.

Foram 16 jogos amigáveis disputados entre as seleções de dois países com fortes ligações históricas no contexto social. Portugal e França estão atualmente ligados por famílias de emigrantes e lusodescendentes, considerando a vaga de migrações que ocorreu nos anos 60 do século passado, e, resultado disso, são vários os jogadores com origens francesas que alinham na Seleção Nacional e o número de futebolistas com raízes portuguesas a jogar pela formação tricolor.

O primeiro encontro oficial entre as duas seleções foi em 1984, logo nas meias-finais do Europeu, organizado em França. Derrota por 3-2, no prolongamento, afastava os portugueses da primeira grande final de uma competição. (Ler Duelos em Europeus)

A partir daí, foram mais sete jogos de total hegemonia francesa sobre a Seleção Nacional, (imagine-se!) até à memorável final de 2016. Pelo meio, entre encontros amigáveis, duas meias-finais perdidas por Portugal afastavam o primeiro grande sonho dos portugueses de alcançar o jogo decisivo de uma grande competição. Recorde-se o embate polémico entre as duas equipas no Europeu de 2000 e a derrota nas "semi" do Mundial da Alemanha em 2006, em que, quarenta anos depois da mítica partida de 1966 no Campeonato do Mundo em Inglaterra, a Seleção Nacional voltaria a ser afastada da maior prova internacional da FIFA, com golo de grande penalidade de Zinedine Zidane.

Ora, Portugal só viria a triunfar contra os "bleus" mais de meio século depois. Antes da glória alcançada há cinco anos, foram cerca de 51 anos de desaires (10 derrotas). Depois do último Europeu, portugueses e franceses jogaram dois encontros, a contar para a primeira edição da Liga das Nações, em 2020, que terminaram em empate a zeros e triunfo gaulês por 1-0.

Duelos em Europeus



Portugal e França defrontaram-se em três ocasiões, no mesmo número de Europeus. Foi em 1984, 2000 e 2016.

O histórico de confrontos sorri para os franceses, que venceram a armada lusa nas meias-finais do Euro 1984, em França, e no Euro 2000, organizado pela Bélgica e Holanda, mas a derrota na final de 2016 foi um duro golpe, naquele que foi o jogo mais marcante para Portugal, conquistando o primeiro troféu internacional.

Mas, recuando a 1984. 23 de junho, a seleção de Rui Jordão, Chalana, Bento (entre outros) alinhava no Estádio Vélodrome à procura da primeira final de uma prova para Portugal. Do outro lado, estavam Michel Platini, Jean Tigana e Jean-François Domergue.

Perante mais de 54 mil e 800 espectadores nas bancadas, Domergue abriu o marcador logo aos 24 minutos de jogo. O encontro seguia com a turma da casa por cima, até o avançado "camisa 3", Rui Jordão, cabecear de forma certeira, aos 74 minutos, restabelecendo a igualdade no placard até ao final do tempo regulamentar. Estava em aberto a passagem à final daquela competição.

Portugal aproveitou da melhor forma o início do prolongamento. Mais uma vez, Jordão marcava aos 94 minutos, colocando os lusitanos na frente. Contudo, valeram os inspirados Platini e Domergue que carimbaram o triunfo "bleu" e levaram a França à final e conquista do Campeonato da Europa de 1984.

Em 2000, em Bruxelas, a França voltaria a derrotar Portugal na última fase de um Europeu antes do derradeiro jogo. Aquele é talvez um dos mais polémicos jogos da Seleção Nacional em competições continentais. O jogo estava empatado (1-1), com golos de Nuno Gomes, aos 19 minutos, e de Thierry Henry, aos 51. Tal como 16 anos antes, o jogo iria para prolongamento. A França controlava as investidas lusas na busca do golo e era mais forte nos processos ofensivos. Tanto que Sylvain Wiltord rematou forte para a baliza à guarda de Vítor Baía. A bola não entrou porque Abel Xavier se colocou em frente ao poste esquerdo da baliza e deu o corpo ao manifesto… neste caso, deu a mão esquerda, tocando a bola ilegalmente pela linha final. Franceses pediam penálti. Portugueses estavam incrédulos com a decisão final do árbitro quando apontou para a marca dos onze metros. Zidane bateu o penálti e garantiu a passagem de França para a final do Euro 2000, que viria a ganhar.

Dezasseis anos depois, viria a maior conquista do desporto português. Depois de uma fase de grupos marcada por empates, nos oitavos e nos quartos-de-final a formação orientada por Fernando Santos mantinha a mesma tendência: 0-0 contra a Croácia e 1-1 com a Polónia (passagens garantidas após prolongamento e grandes penalidades, respetivamente).

A 10 de julho jogava-se a segunda final para Portugal num Europeu (depois da "tragédia grega" em 2004). A França chegava ao último jogo da prova organizada no próprio país com um registo de cinco vitórias e um empate.

Depois de 90 minutos de grande euforia em Saint-Denis, sem Cristiano Ronaldo desde o minuto 25, Portugal teria de recorrer mais uma vez a prolongamento para alcançar o triunfo. E (lembre-se) Éder viria a revelar-se o herói nacional naquele domingo de verão. Remate de fora de área ao minuto 109 definiu o resultado final e a conquista portuguesa (a primeira!) de uma grande competição internacional.

Portugal defronta a França no último jogo da fase de grupos do Euro’2020 esta quarta-feira, às 20h00.