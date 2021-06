Portugal – Hungria: reencontro de seleções na fase de grupos de um Europeu

Histórico entre as seleções

Portugal estreia-se neste Euro 2020 com um duelo frente à seleção da Hungria, depois de, em 2016, as duas seleções se terem defrontado também na fase de grupos. A balança pesa, sem grande surpresa, para o lado luso, dada a qualidade e destaque dos jogadores portugueses no futebol internacional e conquistas históricas da Seleção. A maior estrela do futebol húngaro da atualidade, Dominik Szoboszlai, lesionou-se antes do começo da competição e é uma baixa de peso para a equipa 'da casa'.

Portugueses e húngaros defrontam-se pela 14.ª vez na história. O primeiro confronto foi disputado há quase 95 anos, a 26 de dezembro de 1926. Um amigável jogado na cidade do Porto e que terminou com empate a três golos.

A Seleção Nacional segue invicta em partidas disputadas com a Hungria. São nove triunfos e apenas quatro igualdades.

O primeiro grande embate aconteceu na estreia lusa em grandes palcos. No Mundial de 1966, em Inglaterra, pela primeira vez, as equipas discutiam os primeiros três pontos "a sério" numa grande prova. Triunfo lusitano por 3-1, com dois golos de José Augusto e outro de José Torres.

A partir daí, seguiu-se mais um encontro amigável (0-0) e eliminatórias de apuramento para o Euro 2000 e para o Mundial 2010, ambas com vitórias de Portugal.

E quando falamos de empates entre Portugal e Hungria, é inevitável recordar o jogo da fase de grupos em França, no Campeonato da Europa de seleções em 2016, naquele que foi o único jogo em Europeus entre as duas equipas.





Duelos em Europeus

Portugal e Hungria defrontaram-se somente por uma ocasião em Campeonatos da Europa. Foi em 2016, quando as seleções se incluíram no Grupo F.

Aquele era o último jogo da primeira fase do Euro 2016, uma prova de fogo para Portugal que havia empatado os dois primeiros encontros. Ou seja, era o tudo ou o nada! Só a vitória importava e um possível empate dificultaria imenso a passagem da seleção orientada por Fernando Santos.

Numa tendência muito ofensiva durante todo o jogo e com tantas fragilidades na defesa, o predomínio português fora abalado com golo inaugural dos húngaros ainda aos primeiros 20 minutos. Apesar do domínio de Portugal, a formação esteve sempre em desvantagem no marcador, que terminaria em 3-3, com um golo final de Ronaldo (bis). Nani cruzou e o capitão tocou a bola de calcanhar para o fundo das redes, deixando 11 milhões de adeptos esperançosos à passagem para a fase seguinte do Euro’2016.

Portugal e Hungria estreiam-se no Euro 2020 esta terça-feira, às 17h00, no Estádio Puskás Ferenc, Budapeste.