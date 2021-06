Portugal arranca vitória na estreia do Euro 2020. As imagens da festa lusa na Aréna Púskas

Mesmo em desvantagem numérica (os portugueses eram 6 mil, os húngaros 60 mil na Aréna Puskás), a alegria da bancada lusa era grande e a expectativa dos adeptos também: afinal, Portugal nunca perdeu com a Hungria. A luta foi renhida, mas a vitória foi da armada lusa.Os húngaros encheram as ruas, com fé num bom resultado da seleção. No entanto, dentro ou fora do estádio, a festa fazia-se de emoção e confiança no sucesso.Portugal chegou à Aréna Puskás determinado a vencer. Os portugueses que estavam no estádio não queriam ouvir falar noutro desfecho que não fosse o triunfo.