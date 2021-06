Portugal faz oito alterações na equipa para receção à Israel

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, procedeu esta quarta-feira a oito alterações na equipa inicial para o jogo com Israel com destaque para as entradas dos campeões ingleses Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo.

Em relação ao último encontro particular, com Espanha, Portugal mantém apenas três jogadores: Pepe, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo.

A mudança começa logo na baliza, onde entra o estreante Rui Silva para o lugar Rui Patrício, na defesa permanece apenas o central Pepe, que será coadjuvado por Rúben Dias. O lado direito fica a cargo de João Cancelo, que rende Nelson Semedo, e na esquerda Nuno Mendes, para o lugar de Raphäel Guerreiro.

No meio-campo ficará entregue a William Carvalho, Rúben Neves e Bruno Fernandes, por troca com Renato Sanches, Danilo Pereira e Sérgio Oliveira.

O tridente atacante é o que sofre menos alterações, com a entrada de Bernardo Silva para o lugar de João Félix, permanecendo Diogo Jota e Cristiano Ronaldo no onze inicial.

No banco, Fernando Santos vai ter Rui Patrício, Nélson Semedo, João Moutinho, André Silva, Danilo Pereira, Rafa Silva, Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Pedro Gonçalves, Sérgio Oliveira e João Palhinha.

De fora das opções para o encontro de Alvalade ficaram João Félix, José Fonte, Anthony Lopes e Raphael Guerreiro.

Portugal faz esta terça-feira o último encontro de preparação para o Euro2020. Vai defrontar Israel no Estádio José Alvalade, num encontro arbitrado pelo francês Jérémie Pignard e que tem início às 19:45 horas.