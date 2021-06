Portugal é uma equipa que tem tanto valor como nós. Não é só Ronaldo. Não é um ‘one man show’. Tem quatro ou cinco jogadores de ataque de classe mundial”, reconheceu esta sexta-feira à tarde Joachim Löw, selecionador alemão, na conferência de imprensa que antecede o jogo deste sábado entre os germânicos e a equipa das quinas, uma partida que vai ter lugar no Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.









Face à qualidade que Löw acredita que Portugal apresenta, o técnico disse que a sua equipa tem de estar “equilibrada e coesa” na partida deste sábado, e assumiu ainda que os pupilos de Fernando Santos têm uma qualidade ofensiva mais equilibrada do que a França.

“Se calhar, de forma geral, em termos atacantes, estão mais equilibrados do que a França. Temos de não descurar a defesa e manter a equipa equilibrada.”





O técnico alemão, que já anunciou a sua saída de selecionador depois do Euro 2020, admitiu mudar a tática, mas não garantiu que irá trocar os jogadores que estiveram em campo na derrota (1-0) com a França, na primeira jornada do Grupo F.





“Podemos mudar taticamente sem mudar o onze inicial, mas também podemos fazer algumas mudanças, até porque temos 26 jogadores, dois bons para cada posição. Quanto às alterações táticas, não estão relacionadas com o sistema. Fala-se da equipa inicial, do posicionamento dos jogadores. Nós, quer com três ou quatro atrás, temos jogadores suficientes para a defesa.”





A flexibilidade dos seus jogadores é um dos pontos fortes da seleção alemã, reconheceu Joachim Löw, principalmente no aspeto defensivo.





“É um sistema bastante flexível. Os laterais às vezes podem ser extremos, são jogadores que têm de estar junto à linha. Por outro lado, também temos de estar atentos para que, amanhã, quando o adversário tiver a bola, cada jogador saiba onde se colocar. Creio que temos de deixar o jogo fluir”, realçou o selecionador germânico na antevisão à partida.