Portugal realiza derradeiro treino antes da estreia no Euro2020 e já deverá contar com Dalot

A seleção portuguesa de futebol realiza esta segunda-feira o derradeiro com vista à estreia no Euro2020, diante da Hungria, em Budapeste, uma sessão que já deverá contar o defesa Diogo Dalot, que substituiu João Cancelo na convocatória.

Um dia depois do lateral direito do Manchester City (Inglaterra) ter tido um teste com resultado positivo para o novo coronavírus e, consequentemente, sido colocado em isolamento, o selecionador Fernando Santos poderá contar com o jogador dos também britânicos Manchester United, que esta temporada esteve emprestado ao AC Milan (Itália).

É a primeira vez que Diogo Dalot, de 22 anos, que chegou na noite de domingo à unidade hoteleira em está instalada a comitiva lusa, é chamado à seleção principal de Portugal, depois ter representado a equipa sub-21 no europeu da categoria, que os lusos perderam para a Alemanha (1-0), na final disputada há uma semana, em Ljubljana, Eslovénia.

O último apronto antes de Portugal iniciar a defesa do título está agendado para as 16:30 (15:30 em Lisboa), no palco do encontro de terça-feira, o Estádio Puskás Arena, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.

Antes, a partir das 15:45 (14:45), o selecionador luso e um jogador a designar vão falar à comunicação social, em conferência de imprensa remota.

No domingo, Cancelo já não integrou a sessão, no Estádio Illovszky Rudolf, em Budapeste, mas o guarda-redes Anthony Lopes, com uma proteção na perna direita, voltou a treinar com a equipa no relvado, após debelados os problemas que o condicionaram nos últimos dias.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para terça-feira, diante dos húngaros, em Budapeste, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), um encontro que será dirigido pelo turco Cuneyt Çakir.

Seguem-se os encontros com os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e com os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.