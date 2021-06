Portugal realiza último treino em solo húngaro e viaja para Munique

A seleção portuguesa de futebol realiza esta quinta-feira o último treino em solo húngaro, antes de viajar para Munique, onde vai enfrentar a Alemanha, no sábado, no encontro da segunda jornada do Grupo F do Euro2020.

Na véspera, o selecionador Fernando Santos apenas teve à disposição os suplentes utilizados durante o primeiro desafio no torneio, na vitória com a Hungria (3-0), assim como aqueles que não chegaram a entrar em campo, mas, hoje, deverá ter o grupo de 26 convocados no relvado do Estádio Illovszky Rudolf, em Budapeste.

O treino, que vai ser aberto à comunicação social durante os primeiros 15 minutos, está agendado para as 10:30 (09:30 em Lisboa) e será antecedido de conferência de imprensa com um jogador luso a designar, a partir das 10:00 (09:00).

A comitiva lusa deixa a capital magiar às 17:00 (16:00) e tem chegada prevista a Munique para as 18:10 (17:10).

Na terça-feira, Raphaël Guerreiro, aos 84 minutos, e Cristiano Ronaldo, aos 87 e aos 90+2, o primeiro de grande penalidade, apontaram os tentos do atual campeão europeu, que não entrava a ganhar numa grande competição desde o Europeu de 2008.

Portugal defronta no sábado a Alemanha, em Munique (17:00 em Lisboa), e em 23 de junho a França, em Budapeste (20:00).

Também na terça-feira, os gauleses venceram os germânicos por 1-0, beneficiando de um autogolo de Hummels.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, até 11 de julho.