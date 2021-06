Portugal vai ter 2500 adeptos nas bancadas no jogo frente à Alemanha

Cerca de 2500 portugueses vão estar este sábado nas bancadas da Allianz Arena, em Munique, a apoiar Portugal no jogo frente à Alemanha. A maior parte destes adeptos vai marcar presença no estádio do Bayern através do clube de fãs da seleção nacional, o Portugal +.Criado em abril de 2018, o clube oficial de fãs das seleções nacionais da FPF já tem quase 250 mil subscritores. A maior parte dos bilhetes para os jogos de Portugal neste Campeonato da Europa foi vendida aos subscritores do Portugal +. Só no jogo frente à Hungria (vitória por 3-0), em Budapeste, estiveram 3500 membros deste clube de fãs.Qualquer pessoa pode registar-se gratuitamente no Portugal +, passando a usufruir de experiências únicas. Esta plataforma, utilizada por pessoas de todo o Mundo, dá acesso a descontos especiais na compra de produtos da FPF e os membros têm prioridade na compra de bilhetes.O clube de fãs está em permanente contacto com os adeptos, dando-lhes indicações sobre as regras sanitárias e esclarecendo dúvidas, sempre em articulação com a polícia, a embaixada portuguesa e o Gabinete de Emergência Consular.Familiares e amigos de Pedro Gonçalves estiveram junto ao hotel da Seleção para apoiar, em especial, o jovem de 22 anos, algo que repetirão esta sábado no estádio. Devidamente equipados, viajaram de Vidago, terra natal de Pote, e também da zona de Viseu.