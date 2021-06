Presidente da Assembleia da República pede aos portugueses presença "massiva" no apoio à Seleção em Sevilha

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, mostrou o desejo de ver muitos portugueses a apoiar a Seleção nacional na próxima fase do Euro 2020.

"Em Sevilha, espero que os portugueses se desloquem de forma massiva e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final deste campeonato da Europa", revelou Ferro Rodrigues aos jornalistas, depois do empate da seleção lusa desta quarta-feira com a França, que permitiu a passagem de Portugal aos 'oitavos'.





"Falei com o Presidente da República, que me disse que lá estaremos em Sevilha. Estarei com ele, com todo o gosto a acompanhar a Seleção nacional em mais uma epopeia deste europeu", concluiu o presidente da Assembleia da República.

Portugal vai defrontar a Bélgica, em duelo a contar para os oitavos de final do Campeonato Europeu. O encontro está marcado para este domingo, às 20h00, em Sevilha.