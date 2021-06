Quase dois mil adeptos da Escócia testam positivo à Covid-19 após jogos da seleção

1991)

Um surto de Covid-19 foi detetado entre adeptos escoceses, depois dos encontros da Escócia a contar para o Euro 2020, avançou o The Mirror.Cerca de duas mil pessoas (testaram positivo à Covid, sendo que 397 dos infetados eram adeptos que viajaram até Londres para acompanhar presencialmente o duelo britânico contra a Inglaterra, no Estádio do Wembley, informou a Public Health Scotland.O relatório daquela entidade revelou que 55 casos confirmados eram pessoas que marcaram presença na "fanzone" do Euro 2020 em Glasgow e cerca de 69 infeções foram contraídas em jogos da Escócia contra a Croácia e a República Checa.As autoridades de saúde britânicas anunciaram que entre 11 e 28 de junho foram registados 32 539 casos positivos de Covid-19.O governo escocês e a Associação de Futebol do país (Scottish Football Association) aconselharam os fãs a não viajarem para a cidade de Londres para assistir aos jogos do Euro 2020, salvo se tiverem ingressos para assistir às partidas da competição no estádio. Recorde-se que a Escócia foi eliminada da prova na fase de grupos.