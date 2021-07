Quatro pessoas detidas por comentários de ódio a jogadores ingleses após final do Euro 2020

Quatro pessoas foram detidas e dezenas de aplicações de redes socais estão a ser analisadas no âmbito de uma investigação a comentários de ódio dirigidos aos jogadores da Inglaterra após a derrota da seleção na final do Euro 2020, informou a polícia britânica, citada pelo Independent.No passado domingo, após a derrota da seleção inglesa na final do Euro 2020 frente à Itália, uma onda comentários de racismo foram dirigidos a jogadores nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter.A investigação por crime de ódio foi aberta pela UK Football Policing Unit (UKFPU) e uma equipa de investigadores está a analisar um grande número de relatórios enviados àquela unidade por todo o país.O oficial da polícia, Mark Roberts, disse que dezenas de aplicações de dados foram enviados a empresas de media social e quatro pessoas foram detiudads."O ódio racial dirigido aos jogadores ingleses após o jogo de domingo à noite é totalmente vil e chocou as pessoas, naturalmente", reagiu. "A investigação da UKFPU está bem encaminhada e procuramos identificar os verdadeiros responsáveis. Estamos a trabalhar com plataformas de media social, que fornecem dados que precisamos para prosseguir a investigação", concluiu Mark Roberts.No dia que antecedeu a final da competição, realizada em Londres, no Estádio do Wembley, foram registados perto de 900 incidentes e mais de 260 detenções em todo o território inglês.