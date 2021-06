Cristiano Ronaldo voltou a atirar a braçadeira de capitão ao relvado após o final do jogo entre Portugal e Bélgica, onde a seleção nacional não conseguiu o apuramento para os quartos de final do Euro 2020.



O craque português mostrou-se desiludido com o resultado (1-0) deste domingo no Estádio La Cartuja, em Sevilha.

