Antes da conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Hungria, Cristiano Ronaldo recusou-se a falar com duas garrafas de refrigerantes à sua frente e desviou-as, pegando numa garrafa de água e reafirmando que aquela é a sua bebida de eleição.Em dezembro de 2020, CR7 admitiu que ficava “irritado” com o filho mais velho, Cristianinho, quando este bebia refrigerantes ou comia “batatas, fritos, coisas assim”.Questionado se perdia o sono a pensar onde vai jogar na próxima época, se na Juventus ou noutro clube, Cristiano Ronaldo não hesitou: “Já jogo a alto nível há 18 anos, acho que isso nem me faz cócegas. Se estivesse a começar agora, com 18 ou 19 anos, se calhar nem dormia à noite a pensar no meu futuro. Mas agora com 36 anos... O que vier será para bom, independentemente de ficar ou sair.” O capitão da seleção nacional deixou claro que “o mais importante agora” é focar-se no Europeu, “competição que não se joga todos os dias”.