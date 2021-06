Ronaldo na Juventus: as razões que explicam escolha do jogador

Cristiano Ronaldo parte para o Euro 2020 com um ponto de interrogação na cabeça: onde vai jogar na próxima época? É sabido que tem mais um ano de contrato com a Juventus, mas as coisas não são assim tão simples. Tudo pode ainda acontecer, tendo em conta algum enfado que o jogador português evidenciou na anterior temporada. Que, relembre-se, foi desastrosa: queda nos oitavos de final da Champions, título perdido após nove conquistas consecutivas e acesso à Liga dos Campeões para 2021/22 agarrado por um fio. Perante este cenário, tudo ficou em causa. O que logo fez crescer rumores de mudança, com Manchester United, Real Madrid e PSG indicados como potenciais destinos.Todavia, segundo avança o jornal italiano ‘Tuttosport’, há razões substantivas para levar a acreditar que o internacional português vai continuar a jogar com a camisola das riscas brancas e negras da ‘Vecchia Signora’. Desde logo, a garantia de que a Juve vai jogar a Champions. A participação na prova que é o ‘habitat natural’ de Ronaldo esteve tremida. E caso tal não tivesse acontecido, seria quase impossível ao clube manter o seu astro, que ganha 31 milhões de euros por época.O segundo motivo entronca no primeiro e tem a ver com o peso da folha salarial. Dificilmente haverá outro clube que, nesta fase da carreira de Ronaldo (tem 36 anos) esteja disposto a pagar um ordenado de tamanha grandeza. Os 31 milhões de euros citados são limpos, o que implica que o clube que o contratar terá de orçamentar quase outro tanto para encargos fiscais. E neste particular, Itália é um país mais atrativo do que França, Inglaterra ou Espanha.Por último, e sem que esta seja a ordem dos motivos enunciados, está a questão familiar. Cristiano Ronaldo, companheira (Georgina Rodríguez) e filhos estão bem adaptados ao estilo de vida de Turim. Cristianinho, o mais velho dos rebentos, joga nas escolas de formação da Juventus, onde tem amizades feitas. Uma mudança para outras paragens implicaria ter de começar tudo de novo, numa idade crítica (Cristianinho está prestes a fazer 11 anos).Estas são as razões apontadas em Itália que fazem crer que CR7 vai mesmo continuar a representar a Juventus na próxima temporada.