Rúben Dias diz que "coletivo" será determinante para vencer a Alemanha

O defesa central Rúben Dias afirmou esta sexta-feira que a dinâmica coletiva será determinante para o desfecho do Portugal-Alemanha e assumiu que a seleção portuguesa deve "manter os pés no chão", apesar da entrada vitoriosa no Euro2020 de futebol.

"Vão defrontar-se duas equipas muito fortes, das mais fortes deste Campeonato da Europa, ambas com um estilo de jogo dominador. Sabemos bem do que a Alemanha é capaz e os jogadores que tem, mas nós também temos as nossas armas. Será importante para este jogo quem souber lidar melhor com o seu coletivo", afirmou o jogador do Manchester City, em conferência de imprensa.

O internacional português, que falava na antevisão do encontro de sábado, no Allianz Arena, em Munique, considerou que os campeões europeus vão "defrontar uma das melhores seleções do Europeu", que, na estreia, perdeu por 1-0 com a França.