Rússia bate Finlândia por 1-0 em jogo do grupo B

A Rússia venceu a Finlândia por 1-0, no primeiro jogo da segunda jornada do Grupo B do Euro2020, esta quarta-feira.A Finlândia até marcou logo aos 5 minutos de jogo, mas o golo foi invalidado por fora-de-jogo, após recurso ao video-árbitro.A Rússia conseguiu ser superior durante os primeiros 45 minutos de jogo e acabaria por sair para intervalo em vantagem, com golo de Miranchuk aos 45'+2.No segundo tempo, a seleção do norte da Europa tentou reagir à desvantagem, mas acabaria por sofrer a segunda derrota na competição contra os russos.A Rússia soma os primeiros três pontos no Euro2020 e salta para o segundo lugar do grupo (com 3 pontos), onde estão também a Bélgica (3) e a Dinamarca (0), que jogam esta quinta-feira.