Se Alemanha vencer o Euro 2020, cada jogador recebe 400 mil euros

Se a Alemanha conseguir ganhar o Campeonato da Europa, cada jogador que integra o grupo de trabalho vai receber 400 mil euros de prémio. Foi este o valor que a Federação alemã acertou com os jogadores dias antes da concentração, um valor considerado "exagerado" e que está a causar indignação num dos países mais ricos do Mundo. Se Portugal revalidar o título, cada jogador receberá 300 mil euros.A Federação Alemã de Futebol preparou um simpático bolo de 10,4 milhões de euros para entregar ao grupo em caso de vitória na final no Estádio de Wembley (11 julho, 20h00). Para isso vai ter de se apurar no Grupo F, em que terá como adversários Portugal, França e Hungria. Assim, este ano, em caso de conquista, cada jogador vai receber mais 100 mil euros do que aqueles que, em 2014, ganharam o Mundial, no Brasil. "Sim, é um valor elevado mas adorava pagá-lo quando acabar o Europeu", reconheceu o antigo ponta de lança Oliver Bierhoff e atual diretor-geral da seleção alemã. Este valor indignou a sociedade alemã, que considera ser um "escândalo" quando ainda se vive uma situação de pandemia que também afetou seriamente a economia e o povo germânico. Este ano, Angela Merkel não visitou a seleção, mas quinta-feira à noite reuniu-se com o grupo, via online, para desejar boa sorte.O diferendo ou luta de egos entre os avançados Giroud e Mbappé continua a marcar o dia a dia da seleção francesa e nem a visita do presidente do país conseguiu serenar a polémica. Emmanuel Macron deslocou-se ao centro de estágio localizado em Clairefontaine, na região de Paris, para dar força aos 26 atletas liderados por Didier Deschamps. Bem-disposto e acompanhado pelo líder da FIFA, o suíço-italiano Gianni Infantino, o presidente francês desviou-se da polémica entre avançados e preferiu ‘meter-se’ com o centrocampista N’Golo Kanté, que fez uma estrondosa exibição na final da Liga dos Campeões. "Ainda tens três pulmões?", questionou em forma de brincadeira Macron ao atleta do Chelsea, indiscutível no onze da seleção francesa.O jogo Hungria-Portugal (terça-feira, 17h00) vai realizar-se no estádio Puskás Arena, em Budapeste, e terá lotação esgotada. Serão 67 mil pessoas nas bancadas - 60 mil dos quais húngaros que estão entusiasmados com a ideia de ganhar a Portugal.