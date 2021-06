Um golo de Seferovic abriu este domingo caminho à vitória da Suíça sobre a Turquia (3-1), no Azerbaijão. Com este resultado, os helvéticos acabaram o grupo no terceiro lugar, com quatro pontos, os mesmos que o País de Gales, mas com desvantagem nos critérios de desempate e terão de aguardar para conhecer o seu futuro.









O avançado do Benfica esteve em grande plano, tendo inaugurado o marcador aos 6’. Vinte minutos depois, Shaqiri fez o 2-0. Kahveci reduziu já na 2ª parte para os turcos, que começaram a acreditar no empate. Mas, aos 68’, Shaqiri bisou e matou o jogo.

Este desfecho não agradou aos portugueses. Se o jogo tivesse terminado empatado, Portugal garantiria já vantagem sobre um dos terceiros melhores classificados - recorde-se que passam aos ‘oitavos’ quatro das seis seleções que ficarem em 3º.





Em caso de derrota com a França e se a Hungria não vencer no Grupo F, os lusos estão em desvantagem face à Suíça no que aos melhores terceiros classificados diz respeito. Mas um empate diante dos gauleses será suficiente para os lusos se apurarem para os ‘oitavos’. Isto porque Portugal ficará com os mesmos pontos que a Suíça e em vantagem no desempate. A seleção nacional também leva a melhor sobre o 3º do Grupo C.